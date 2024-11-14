Кварацхелия остаётся целью «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия остаётся на радаре «ПСЖ». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport, главный тренер парижан Луис Энрике хотел бы видеть Кварацхелию в числе своих подопечных.

Ранее в прессе писали о том, что переговоры Кварацхелии с «Наполи» о новом контракте проходят непросто. На этом фоне клуб Серии А допускает трансфер 23-летнего грузина за хорошие деньги.

В сезоне 2024/2025 Хвича Кварацхелия провёл 14 официальных матчей. В них грузинский футболист записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.