Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пеллегрини пообщался с недовольными фанатами «Ромы»

14 Ноября 2024 • 21:08 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, на котором капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини общается с недовольными фанатами около клубной базы.

«Несправедливо с вашей стороны говорить, что я не уважаю футболку клуба. Вы можете говорить мне всё, что хотите, но только не то, что я не уважаю «Рому». Мне так же плохо, как и вам, из-за этой ситуации», - сказал Пеллегрини фанатам в числе прочего.

«Рома» сейчас располагается лишь на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В четверг было объявлено о том, что главным тренером команды стал Клаудио Раньери.

Ближайший матч «Рома» проведёт 24 ноября – против «Наполи».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Месси выбрал команду до 2026 года Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Туменов поделился ожиданиями от боя между Шарой Буллетом и Пейджем Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Ноября
21:59 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» может подписать защитника «Баварии» в январе слухи
21:23 · Италия. Серия А
Кварацхелия остаётся целью «ПСЖ»
21:08 · Италия. Серия А
Пеллегрини пообщался с недовольными фанатами «Ромы»
18:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» сообщил о травме «крестов» у защитника 1
17:29 · Италия. Серия А
В Серии А выбрали лучшего игрока октября
17:23 · Италия. Серия А
«Рома» объявила о назначении Раньери 1 официально
17:20 · Италия. Серия А
Хвича может перейти в испанский топ-клуб слухи
13:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Кроос и Вирц - номинанты на приз лучшему полузащитнику 2024 года
12:56 · Англия. Премьер-лига
Названы девять претендентов на награду лучшему тренеру года
12:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Винисиус, Мбаппе - претенденты на награду лучшему нападающему года
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» в списке: названы претенденты на звание клуба года 1
12:09 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года 2
10:00 · Италия. Серия А
Раньери подтвердил назначение в «Рому»
05:17 · Италия. Серия А
Спаллетти оценил назначение Раньери в «Рому»
03:36 · Италия. Серия А
Чалханоглу – о будущем в «Интере»: «Не хочу давать ложных обещаний»
00:44 · Италия. Серия А
Милито: «Лаутаро Мартинес должен был выиграть «Золотой мяч»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Кьеза задумался об уходе из «Ливерпуля» слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги 1
13 Ноября
23:21 · Италия. Серия А
Чалханоглу – о дубле Йылдыза «Интеру»: «Я предупреждал, но меня не послушали» 1
22:33 · Италия. Серия А
Романо подтвердил интерес «Барселоны» к двум звёздным вингерам
22:04 · Италия. Серия А
Леау ответил на обвинения в недостаточном усердии
21:34 · Италия. Серия А
Леау отреагировал на слухи о конфликте с Фонсекой
19:44 · Италия. Серия А
«Рома» договорилась с Раньери
15:52 · Италия. Серия А
«Напиваюсь до беспамятства»: Экс-звезда «Интера» Адриано рассказал о своей жизни 1
14:11 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес ответил на претензию фаната в социальных сетях
Все новости