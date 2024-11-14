Пеллегрини пообщался с недовольными фанатами «Ромы»

В социальных сетях появилось видео, на котором капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини общается с недовольными фанатами около клубной базы.

«Несправедливо с вашей стороны говорить, что я не уважаю футболку клуба. Вы можете говорить мне всё, что хотите, но только не то, что я не уважаю «Рому». Мне так же плохо, как и вам, из-за этой ситуации», - сказал Пеллегрини фанатам в числе прочего.

«Рома» сейчас располагается лишь на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В четверг было объявлено о том, что главным тренером команды стал Клаудио Раньери.

Ближайший матч «Рома» проведёт 24 ноября – против «Наполи».