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«Ювентус» сообщил о травме «крестов» у защитника

14 Ноября 2024 • 18:13 Комментировать (1)

Худшие прогнозы по травме защитника «Ювентуса» Хуана Кабаля сбылись. У 23-летнего футболиста выявили травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни колумбийский футболист перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом сообщается на официальном сайте «старой синьоры».

Сроки восстановления Хуана Кабаля не называются, но ясно, что в сезоне 2024/2025 защитник на футбольном поле не появится.

Хуан Кабаль пополнил состав «Ювентуса» в летнее трансферное окно. С тех пор колумбиец провёл девять матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Кабаль
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
14 Ноября 2024 в 18:36
За Бремером полетел ещё один, Юве должен купить защитника в этот ТО, с Гатти и Калюлю не можешь добиться чего-то серьёзного, причем второй в аренде. На подмену Влаховичу тоже нужен. Вообщем зимнее ТО будет интересным. Юве два защитника нужен также как Реалу, Сити нужна замена Родри. Всем тем кто получил травму крестов. ФИФА красавчик, нет слов.
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