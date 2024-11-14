«Ювентус» сообщил о травме «крестов» у защитника

Худшие прогнозы по травме защитника «Ювентуса» Хуана Кабаля сбылись. У 23-летнего футболиста выявили травму передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни колумбийский футболист перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом сообщается на официальном сайте «старой синьоры».

Сроки восстановления Хуана Кабаля не называются, но ясно, что в сезоне 2024/2025 защитник на футбольном поле не появится.

Хуан Кабаль пополнил состав «Ювентуса» в летнее трансферное окно. С тех пор колумбиец провёл девять матчей, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.