В Серии А выбрали лучшего игрока октября

В итальянской Серии А выбрали лучшего футболиста по итогам октября. Награду выиграл нападающий «Аталанты» Матео Ретеги.

В прошлом месяце Ретеги провёл в чемпионате Италии четыре матча. В них форвард записал на свой счёт шесть голов (хет-трик, дубль и один гол).

Стоит сказать, что именно Матео Ретеги сейчас занимает первое место в рейтинге бомбардиров итальянского чемпионата. На счету 25-летнего нападающего 11 результативных ударов.

Добавим, что «Аталанта» после одиннадцати сыгранных туров располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А, отставая от «Наполи» на одно очко.