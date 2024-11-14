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«Рома» объявила о назначении Раньери официально

14 Ноября 2024 • 17:23 Комментировать (1)

Клаудио Раньери стал главным тренером «Ромы». На официальном сайте римского клуба сообщается о том, что 73-летний специалист будет работать с командой до конца сезона 2024/2025. После этого Раньери останется в клубе в качестве советника владельцев по спортивным вопросам.

По ходу тренерской карьеры Раньери уже два раза тренировал «Рому» - в 2009-2011 годах и в 2019 году. А в семидесятых годах прошлого столетия Клаудио представлял «волков» в качестве футболиста.

Ближайший матч «Рома» проведёт 24 ноября – против «Наполи». На текущий момент римляне располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЮвиК
14 Ноября 2024 в 18:05
При всем уважении к Раньери ему на пенсию пора а не строить команду. Руководство Ромы походу само не знает что творит.
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