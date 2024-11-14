Клаудио Раньери стал главным тренером «Ромы». На официальном сайте римского клуба сообщается о том, что 73-летний специалист будет работать с командой до конца сезона 2024/2025. После этого Раньери останется в клубе в качестве советника владельцев по спортивным вопросам.

По ходу тренерской карьеры Раньери уже два раза тренировал «Рому» - в 2009-2011 годах и в 2019 году. А в семидесятых годах прошлого столетия Клаудио представлял «волков» в качестве футболиста.

Ближайший матч «Рома» проведёт 24 ноября – против «Наполи». На текущий момент римляне располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А.