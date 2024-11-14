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Хвича может перейти в испанский топ-клуб слухи

14 Ноября 2024 • 17:20 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перебраться в «Барселону». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители «Барселоны» уже связались с 23-летним Кварацхелией, чтобы обсудить возможный трансфер.

В нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 14 встречах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.  

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Барселона Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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