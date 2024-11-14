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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери подтвердил назначение в «Рому»

14 Ноября 2024 • 10:00 Комментировать

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери заявил, что в скором времени займет пост наставника столичной «Ромы».

«Клубу предстоит решить серьезную задачу, поэтому они позвали меня. Я готов. Я еду», - передает слова наставника Ansa.

Ранее сообщалось, что римский клуб готов подписать с 73-летним специалистом трудовое соглашение до завершения сезона-2024/2025. Раньери минувшим летом объявил о завершении тренерской карьеры. Его последним местом работы был «Кальяри».

По итогам 12 туров чемпионата Италии «Рома» с 13 баллами занимает лишь 12-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери
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