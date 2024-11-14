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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти оценил назначение Раньери в «Рому»

14 Ноября 2024 • 05:17 Комментировать
Бельгия
...
Италия
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Через 17 ч. 2 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал известия о возвращении Клаудио Раньери в «Рому».

73-летний специалист согласился возобновить карьеру и в третий раз возглавить «волков». Наставник уже прибыл в столицу Италии, скоро о его назначении будет объявлено официально.

«Раньери родом из этих мест, ему отлично всё знакомо. Это правильный выбор. Я считаю, что у Клаудио есть всё необходимое, чтобы преуспеть в «Роме», исправить ситуацию и восстановить здоровую атмосферу», – заявил в интервью Sky Спаллетти, работавший в «Роме» с 2005 по 2009 и с 2016 по 2017 год.

Клаудио Раньери заменит у руля римлян Ивана Юрича, отправленного в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
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