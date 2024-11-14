Чалханоглу – о будущем в «Интере»: «Не хочу давать ложных обещаний»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу ответил на вопрос о своём будущем.

Нынешний контракт 30-летнего футболиста с «нерадзурри» истекает в 2027 году. Летом ходили слухи о возможном трансфере хавбека в «Баварию», а с недавних пор в прессе ведутся разговоры об интересе к турку со стороны «Манчестер Сити».

«Сейчас я игрок «Интера», не так давно я подписал новый контракт до 2027 года. Я не знаю, что произойдёт в будущем, и с моей стороны было бы неправильно что-либо говорить на этот счёт, поскольку я не хочу давать ложных обещаний», – передаёт Tuttosport слова Хакана Чалханоглу, выступающего за «Интер» с 2021 года.