Милито: «Лаутаро Мартинес должен был выиграть «Золотой мяч»

Бывший футболист миланского «Интера» и сборной Аргентины Диего Милито считает, что Лаутаро Мартинес заслуживал «Золотой мяч».

Престижная награда досталась испанцу Родри из «Манчестер Сити», в то время как капитан и лидер атаки «нерадзурри» оказался лишь на седьмом месте по итогам голосования.

«Лаутаро должен был выиграть «Золотой мяч». Ему удаются выдающиеся вещи, и я рад, что он превосходит меня. Что касается «Золотого мяча», я был поражён, ведь он легко мог стать победителем», – сказал в интервью TYC Sport Милито.

Напомним, сам Мартинес также выражал недовольство своей позицией в итоговом зачёте «Золотого мяча».