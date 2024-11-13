Чалханоглу – о дубле Йылдыза «Интеру»: «Я предупреждал, но меня не послушали»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу вспомнил, как рассказывал товарищам по команде об опасности Кенана Йылдыза.

В конце октября «нерадзурри» сыграли вничью с «бьянконери» (4:4), имея преимущество в два гола вплоть до 71-й минуты. Именно вышедший на замену Йылдыз принёс туринцам ничью, забив два спасительных мяча ближе к концовке.

«Перед матчем я сказал товарищам по команде, чтобы они не давали Йылдызу спокойно продохнуть. Они не восприняли это всерьёз, а потом он вышел и перевернул игру. Я сказал им: «Я же говорил!» – поведал Чалханоглу в интервью в преддверии поединка сборной Турции против Уэльса, который состоится в субботу.

Хакан Чалханоглу и Кенан Йылдыз вместе выступают за турецкую национальную команду.