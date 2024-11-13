Романо подтвердил интерес «Барселоны» к двум звёздным вингерам

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о трансферных планах «Барселоны».

В каталонском клубе планируют подписать нового вингера летом следующего года. Как утверждает Романо, в «Барселоне» активно обсуждают кандидатуры двух звёздных футболистов – Рафаэла Леау из «Милана» и Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Слухи связывали португальца с возможным переездом в Каталонию ещё прошедшим летом, а испанец и вовсе был главной трансферной целью «сине-гранатовых».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 25-летнего Леау в 75 млн евро, а 22-летнего Уильямса – в 70 млн евро.