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Чемпионат Италии. Серия А

Леау ответил на обвинения в недостаточном усердии

13 Ноября 2024 • 22:04 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о критике в свой адрес.

На прошлой неделе португалец провёл впечатляющую игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, однако не избежал очередных негативных отзывов. Легендарный экс-защитник «россонери» Алессандро Костакурта, ныне работающий телеэкспертом, обвинил Лаеу в том, что тот выкладывается только в важных матчах.

«Безусловно, я с этим не согласен. Я провёл отличный сезон в «Милане», но у меня, как и всех, бывают взлёты и падения. Новая кампания только началась. Послушайте, я знаю, что я не идеальный футболист, иногда я действительно должен играть лучше.

Я не потрясён критикой. Меня окружают люди, которые помогают мне совершенствоваться, и именно к ним мне следует прислушиваться», – цитирует Football Italia Леау.

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Милан Алессандро Костакурта Рафаэл Леау ещё теги

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