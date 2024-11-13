Леау ответил на обвинения в недостаточном усердии

Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о критике в свой адрес.

На прошлой неделе португалец провёл впечатляющую игру против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, однако не избежал очередных негативных отзывов. Легендарный экс-защитник «россонери» Алессандро Костакурта, ныне работающий телеэкспертом, обвинил Лаеу в том, что тот выкладывается только в важных матчах.

«Безусловно, я с этим не согласен. Я провёл отличный сезон в «Милане», но у меня, как и всех, бывают взлёты и падения. Новая кампания только началась. Послушайте, я знаю, что я не идеальный футболист, иногда я действительно должен играть лучше.

Я не потрясён критикой. Меня окружают люди, которые помогают мне совершенствоваться, и именно к ним мне следует прислушиваться», – цитирует Football Italia Леау.