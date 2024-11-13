Леау отреагировал на слухи о конфликте с Фонсекой

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Паулу Фонсекой.

Наставник неоднократно оставлял звёздного игрока на скамейке запасных, из-за чего в СМИ получили распространение слухи о напряжённых отношениях между Фонсекой и Леау.

«Такое может происходить по ходу сезона. Я ничего не имею против тренера, как и он против меня. Всё улажено. Конечно, мне не нравится сидеть на скамейке, но он принимает решения, и я, как игрок, должен уважать их. Оказываясь на поле, я стараюсь делать всё возможное, чтобы помогать команде», – цитирует Football Italia Леау.

В активе португальского футболиста три забитых гола и пять результативных передач в 14 матчах за «россонери» в нынешней кампании.