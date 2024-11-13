«Рома» договорилась с Раньери

Клаудиньо Раньери в третий раз в карьере возглавит «Рому». В среду руководители римского клуба проводили в Лондоне встречу с 73-летним специалистом. Стороны договорились о сотрудничестве – не хватает только официального объявления. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Раньери ранее тренировал «Рому» в 2009-2011 и в 2019 году. Теперь мы увидим третье пришествие тренера в Рим.

В турнирной таблице Серии А «Рома» сейчас занимает 12-е место. На днях «волки» объявили об отставке Ивана Юрича из-за плохих результатов. Хорват не отработал в римском клубе и двух месяцев.