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«Напиваюсь до беспамятства»: Экс-звезда «Интера» Адриано рассказал о своей жизни

13 Ноября 2024 • 15:52 Комментировать

В социальных сетях обсуждаемыми стали видео, на которых экс-звезда «Интера» Адриано ходит по бразильским фавелам с бокалом в руках. Бразилец признался, что имеет проблемы с алкоголем.

«Я – самая большая потеря футбола. Я одержим тем, как трачу свою жизнь впустую. Я не употребляю наркотики, не занимаюсь криминалом, не люблю клубы. Я всегда прихожу в одно и то же место на районе – в киоск Нана. Я пью почти каждый день. Многие не понимают, почему я отказался от славы стадионов и стал напиваться до беспамятства в своём районе. Потому что в какой-то момент мне захотелось этого.

Я ищу здесь лишь одного – покоя. Я здесь хожу босиком и без рубашки, в одних шортах. Играю в домино, сижу на бордюре, вспоминаю истории из детства, танцую с друзьями и сплю на полу», - слова Адриано приводит The Players' Tribune.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Адриано
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