Лаутаро Мартинес ответил на претензию фаната в социальных сетях

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес опубликовал несколько фотографий, сделанных на тренировке сборной Аргентины. В комментариях отметился болельщик «нерадзурри».

«Не забывай о команде, капитаном которой ты являешься, и которая тебе щедро платит», - написал фанат.

27-летний Мартинес не оставил комментарий без внимания и дал на него ответ.

«Помните, что я всегда максимально отдаюсь ради «Интера». Так было и в год чемпионата мира, когда у меня была повреждена лодыжка. Когда все готовились к чемпионату мира, я всегда был на поле и не пропускал ни одной тренировки. Помните об этом, прежде чем напоминать, кто мне платит», - написал Лаутаро.

Исходный комментарий уже был удалён.