«Рома» может назначить тренера из Румынии

«Рома» выбирает нового главного тренера после того, как Иван Юрич был уволен по причине неудовлетворительных результатов. На радаре римского клуба оказался целый ряд специалистов, в частности Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини. В расширенном списке римлян находится и бывший главный тренер сборной Румынии Эдуард Йорданеску. Об этом на своих страницах рассказывает румынский Sport.

Отмечается, что пока что только один румынский тренер работал в Серии А – это был Мирча Луческу.

«Рома» на текущий момент располагается лишь на 12-й позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.