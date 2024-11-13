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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери в третий раз возглавит «Рому»

13 Ноября 2024 • 04:14 Комментировать
Наполи
...
Рома
24.11 20:00

«Рома» близка к назначению Клаудио Раньери на должность главного тренера.

73-летний специалист находится в шаге от возвращения в римский клуб. По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к заключению контракта, рассчитанного до лета 2025 года. Итальянец займёт место уволенного Ивана Юрича.

Ранее Клаудио Раньери уже работал рулевым «Ромы»: первый приход датирован 2009-2011 годами, второй – 2019 годом.

Напомним, после завершения прошлого сезона Раньери покинул «Кальяри» и объявил о завершении тренерской карьеры, однако спустя всего пять месяцев, похоже, вернётся к делу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери

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