Раньери в третий раз возглавит «Рому»

«Рома» близка к назначению Клаудио Раньери на должность главного тренера.

73-летний специалист находится в шаге от возвращения в римский клуб. По информации журналиста Николо Скиры, стороны близки к заключению контракта, рассчитанного до лета 2025 года. Итальянец займёт место уволенного Ивана Юрича.

Ранее Клаудио Раньери уже работал рулевым «Ромы»: первый приход датирован 2009-2011 годами, второй – 2019 годом.

Напомним, после завершения прошлого сезона Раньери покинул «Кальяри» и объявил о завершении тренерской карьеры, однако спустя всего пять месяцев, похоже, вернётся к делу.