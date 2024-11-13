«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника

Центральный защитник «Ромы» Эван Н'Дика попал на радары мадридского «Реала».

Испанский гранд страдает от кадровых проблем в обороне, вызванных травмами. Недавно стало известно, что Эдер Милитао надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки.

Как сообщает журналист Абделла Булма, в качестве одного из вариантов решения трудностей «сливочные» рассматривают Н'Дика. Переговоры могут состояться уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Эван Н'Дика отыграл 15 матчей за «Рому» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Стоимость 25-летнего ивуарийца оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро.