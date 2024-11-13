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Леау хотел бы выступать за испанский суперклуб слухи

13 Ноября 2024 • 01:57 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау был бы рад представлять цвета гранда испанской Ла Лиги.

Интерес к звёздному португальцу давно приписывается «Барселоне». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Diario Sport, сам футболист хотел бы поиграть за «сине-гранатовых». «Милан» рассмотрит возможность продажи форварда, если получит предложение на сумму в 80-90 млн евро.

Рафаэл Леау отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 14 матчах за «россонери» в текущем сезоне. Стоимость 25-летнего игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 75 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2028 года.

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МИЛАН ЮВЕНТУС
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