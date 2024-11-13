Назван главный кандидат на должность тренера «Ромы»

В «Роме» продолжаются поиски нового главного тренера.

Недавно с должности рулевого римлян был уволен Иван Юрич, занявший пост в сентябре после ухода Даниэле де Росси. По данным La Gazzetta dello Sport, в «Роме» обозначили Клаудио Раньери в качестве приоритетного кандидата на замену Юричу. В ближайшее время стороны обсудят условия возможного сотрудничества. Не исключено, что итальянцу предложат стать техническим директором для оказания помощи новому наставнику, однако сам 73-летний специалист предпочёл бы занять привычную для себя роль тренера.

Известно также, что во вторник «Рома» связалась с представителями Винченцо Монтеллы, ныне возглавляющего сборную Турцию. Его назначение, впрочем, считается маловероятным.