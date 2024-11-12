Ещё один защитник «Ювентуса» рискует пропустить остаток сезона

Защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль получил серьёзную травму.

Первые обследования, проведённые в расположении сборной Колумбии, выявили у игрока разрыв крестообразной связки, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. В скором времени медперсонал «Ювентуса» проведёт дополнительные тесты, чтобы узнать сроки восстановления.

Хуан Кабаль перебрался в туринский клуб в июле нынешнего года из «Вероны» почти за 13 млн евро. На счету 23-летнего футболиста одна результативная передача в девяти поединках за команду Тьяго Мотты в текущей кампании.

Ранее из-за разрыва крестообразной связки выбыл другой защитник «бьянконери» – Глейсон Бремер.