Команда, пропустившая в чемпионате Италии меньше всех мячей в текущем сезоне, идёт только на шестом месте

Любопытный факт из итальянского высшего дивизиона. Так, лишь на шестом месте в турнирной таблице размещается клуб, который пропустил меньше всех голов в свои ворота.

И это туринский «Ювентус», игроки «бьянконери» пропустили всего лишь семь голов. Правда, плотность в таблице Серии А огромна, поэтому от первого места «Юве» Тьяго Мотты отделяют всего лишь два балла.

К слову, вторая лучшая оборона лиги – у «Наполи». Футболисты «адзурри» под руководством Антонио Конте пропустили лишь девять голов. Третья лучшая оборона – у «Фиорентины» и «Эмполи», оба клуба пропустили лишь по 10 голов на текущий момент.