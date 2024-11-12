Клуб Серии А рассмотрел кандидатуру тен Хага

«Рома» ищет нового главного тренера после расставания с Иваном Юричем. Как сообщают итальянские СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, римляне за последнее время изучили ряд кандидатур, в частности кандидатуру Эрика тен Хага. Впрочем, вероятность прихода нидерландца на пост рулевого «волков» называется низкой.

Напомним, что Эрик тен Хаг недавно был уволен из «Манчестер Юнайтед» по причине неудовлетворительных результатов команды.

«Рома» сейчас располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Наполи».