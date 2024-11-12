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«Реал» может подписать экс-игрока «Атлетико»

12 Ноября 2024 • 15:28 Комментировать

«Реал» не любит выходить на трансферный рынок зимой, но серьёзные кадровые проблемы в обороне вынуждают мадридский клуб искать усиление. Как сообщает Marca, на радаре «сливочных» оказался бывший защитник «Атлетико» Марио Эрмосо. Летом текущего года этот футболист ушёл из мадридского клуба и на правах свободного агента перебрался в «Рому».

По данным источника, Эрмосо был бы рад вернуться в испанскую Ла Лигу, хотя он хорошо адаптировался к итальянскому футболу. «Реал» привлекает тот факт, что Марио умеет играть на двух позициях – в центре и на левом фланге обороны.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марио Эрмосо в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Атлетико Мадрид Марио Эрмосо трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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