«Реал» может подписать экс-игрока «Атлетико»

«Реал» не любит выходить на трансферный рынок зимой, но серьёзные кадровые проблемы в обороне вынуждают мадридский клуб искать усиление. Как сообщает Marca, на радаре «сливочных» оказался бывший защитник «Атлетико» Марио Эрмосо. Летом текущего года этот футболист ушёл из мадридского клуба и на правах свободного агента перебрался в «Рому».

По данным источника, Эрмосо был бы рад вернуться в испанскую Ла Лигу, хотя он хорошо адаптировался к итальянскому футболу. «Реал» привлекает тот факт, что Марио умеет играть на двух позициях – в центре и на левом фланге обороны.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марио Эрмосо в 18 миллионов евро.