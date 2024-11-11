В «Милане» сомневаются, что Эрнандесу нужно повышать зарплату

Защитник Тео Эрнандес хочет подписать новый контракт с «Миланом», но при этом требует повышения заработной платы. Француз сейчас зарабатывает 4,5 миллиона евро за сезон. В ходе переговоров Тео запросил годовой оклад в 6,5 миллиона евро.

Как сообщает CalcioMercato, в «Милане» сомневаются, что финансовый аппетит Эрнандеса нужно удовлетворить. Из-за этих сомнений переговорный процесс тормозится.

Действующее трудовое соглашение Тео Эрнандеса с «Миланом» рассчитано до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего футболиста в 60 миллионов евро.