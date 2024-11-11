Близкий к «Роме» журналист Джанлука ди Карло специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу поста главного тренера римской «Ромы».

«Нет понимания по главному тренеру «Ромы», болельщики хотят возвращения Даниэле де Росси, но он не пойдёт на это сейчас. Многие говорят о Роберто Манчини, а я в это не верю. Мне кажется, руководство всех удивит», - сказал ди Карло нашему корреспонденту.

Напомним, что на данный момент место главного тренера «Ромы» вакантно. Прошлый главный тренер Иван Юрич не проработал на посту и двух месяцев. 10 ноября в воскресенье хорвата уволили за плохие результаты. Римляне в таблице Серии А идут на 12-м месте.