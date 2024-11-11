Локателли срочно вызван в сборную Италии

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи покидает расположение сборной Италии. Решение было принято по медицинским показателям игрока.

«У нас есть договорённость с клубами Серии А: если игроку грозит травма, он уезжает», - сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

Как отмечает Cronache di spogliatoio, в срочном порядке в сборную Италии был вызван Мануэль Локателли из «Ювентуса». В последний раз Локателли вызывался в ряды национальной команды ещё в марте.

Впереди у сборной Италии матчи Лиги наций против Бельгии (14 ноября) и Франции (17 ноября).