Погба близок к уходу из «Ювентуса» - у него есть варианты

Дисквалификация Поля Погба за допинг была сокращена, и уже в марте полузащитник сможет вернуться на поле. Француз рассчитывает реанимировать карьеру в другом месте, покинув «Ювентус». Как сообщает Sky Sports, переговоры между Погба и туринским клубом о расторжении контракта находятся в продвинутой стадии.

В то же время источник отмечает, что у Погба есть варианты по будущему. Интерес к французу проявляются представители Англии, других европейских стран, Саудовской Аравии и МЛС.

Отметим, что спустя пять дней после истечения срока своей дисквалификации в марте Поль Погба отметит свой 32-й день рождения.