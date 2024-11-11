В чемпионате Италии всего одна команда смогла забить больше 30 мячей в текущем сезоне: это не «Интер» и не «Ювентус»

В рамках текущего сезона итальянской Серии А лишь одна команда на данный момент преодолела планку в 30 забитых голов. И это «Аталанта» из Бергамо.

Так, у бергамасков 31 забитый гол. Следом на втором месте по результативности в чемпионате разместился действующий чемпион Италии – миланский «Интер», 26 забитых голов у «нерадзурри». По 25 голов забили «Фиорентина» и «Лацио».

Напомним, что у «Аталанты» второе место первенства и 25 набранных очков. А отставание от первого места – всего лишь один балл. Также по 25 баллом в своём активе имеют «Фиорентина», «Интер» и «Лацио» из столичного Рима.