Ни разу не проигравший клуб в чемпионате Италии 2024/2025 не попадает даже в пятёрку сильнейших

Любопытная ситуация вырисовывается в Серии А в рамках текущего футбольного сезона. По итогу прошедших 12 туров первенства единственная ни разу не проигравшая команда располагается за пределами пятёрки лидеров. И это – туринский «Ювентус».

Шестое место и 24 очка у «бьянконери». Правда, плотность таблицы на вершине настолько высокая, что от первого места «Юве» отделяют всего лишь два балла, которые можно отыграть за один тур.

Напомним, что лидирует в таблице единолично перед международной паузой чемпион позапрошлого сезона – «Наполи». У южан 26 очков. 25 очков у «Аталанты», «Фиорентины», «Лацио» и «Интера».