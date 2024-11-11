Марко Джампаоло вернулся к тренерской работе после двухлетнего перерыва. О назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера объявил «Лечче». Джампаоло подписал контракт на срок до конца сезона 2024/2025. В нём прописана опция продления при сохранении командой прописки в Серии А.

Днём ранее «Лечче» объявил об уходе Луки Готти по причине неудовлетворительных результатов. На текущий момент команда располагается на 18-й позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Отметим, что в 2019 году Марко Джампаоло успел потренировать «Милан», правда, только в семи матчах.