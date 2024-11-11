Симоне Индзаги оценил результаты «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал последние результаты команды.

В воскресенье «нерадзурри» сыграли вничью с «Наполи» в родных стенах (1:1). Для коллектива Индзаги это вторая ничья за последние десять матчей – во всех остальных случаях удалось добыть победу.

«Мы должны быть скромными и продолжать усердно работать. В последних десяти играх мы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью – неплохо, если учесть, что нашими соперниками были такие команды, как «Арсенал» и «Наполи». Но мы – «Интер», поэтому должны выигрывать десять из десяти», – заявил главный тренер миланского гранда, цитируемый журналистом Джанлукой ди Марцио.