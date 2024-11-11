Чалханоглу – о ничьей с «Наполи»: «Не повезло, «Интер» доминировал»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, что думает о ходе матча с «Наполи» (1:1).

Именно турецкий футболист забил единственный мяч «нерадзурри» в центральном поединке 12-го тура Серии А. Во втором тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти – впервые за всё время выступления в чемпионате Италии.

«Мы доминировали и заслуживали большего. Нам не повезло, и мне жаль, что я не забил пенальти. Рано или поздно это должно было произойти, но я не хотел, чтобы это случилось сегодня.

Наши конкуренты усилились, в каждой команде много хороших игроков, но впереди длинный сезон. Играть против «Наполи» в воскресенье после матча с «Арсеналом» в среду – это нелегко», – приводит журналист Альфредо Педулла комментарии Чалханоглу.