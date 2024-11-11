Ди Лоренцо: «Никто не ожидал, что «Наполи» будет на первом месте»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо дал интервью после ничьей в матче с «Интером» (1:1).

Команда Антонио Конте сохранила за собой первую строчку к паузе на игры сборных. Неаполитанцы набрали 26 баллов после 12 туров и опережают ближайших преследователей на одно очко.

«Никто не ожидал, что мы будем на первом месте. Мы довольны, но нужно продолжать работать и совершенствоваться. Рады, что закрыли этот мини-цикл лидерами Серии А. Мы стали играть более зрело, сегодня мы смогли провести хороший матч после недавней неудачи [0:3 от «Аталанты»].

Нам удалось не проиграть «Милану», «Интеру» и «Ювентусу» у них дома, что говорит о нашей силе, но впереди длинный сезон», – приводит журналист Альфредо Педулла слова ди Лоренцо.