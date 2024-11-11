Индзаги – о ничьей с «Наполи»: «Интер» доминировал и заслуживал победу»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команда заслуживала три очка в матче с «Наполи» (1:1).

Оба гола в битве двух последних чемпионов Италии были забиты до перерыва: на 23-й минуте за гостей отличился Скотт Мактоминай, а на 43-й Хакан Чалханоглу установил равенство. Турок мог оформить дубль и принести «нерадзурри» победу, но не реализовал пенальти во второй половине.

«Я поздравил команду – если сегодня и был кто-то, кто заслуживал победу, то это «Интер». Мы доминировали во втором тайме. Можно было сыграть лучше в ситуации с голом «Наполи», но в остальном мы почти ничего не позволяли сопернику.

Учитывая недавний матч с «Арсеналом», я действительно не ожидал, что сегодня мы сможем выступить так впечатляюще. Мы дважды попали в штангу, не забили пенальти. Не знаю, что ещё можно было сделать», – сказал в разговоре с DAZN Индзаги.