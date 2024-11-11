Конте: «Было важно дать бой сильнейшей команде Серии А»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Интером» (1:1).

Скотт Мактоминай вывел гостей вперёд на 23-й минуте, а незадолго до перерыва Хакан Чалханоглу сравнял счёт. Во втором тайме команды так и не забили, хотя всё тот же Чалханоглу мог изменить ход встречи – его удар с пенальти пришёлся в каркас ворот.

«Я сказал, что мы должны приехать и дать бой команде с сильнейшим составом в Серии А. Было важно показать силу, характер, идти в единоборства на всех участках поля.

Мы знаем, как непросто играть здесь, и в этом плане я доволен. Мы усердно работаем и совершенствуемся – в ином случае было бы невозможно ни разу не проиграть «Милану», «Интеру» и «Ювентусу» на их поле.

Ребята достойно проявили себя, хотя, конечно, в плане качества дела могли обстоять лучше. Сегодня было слишком много ошибок и недоработок», – заявил в интервью DAZN Конте.