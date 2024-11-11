«Интер» с «Наполи» не выявили победителя в битве за лидерство

В центральном матче 12-го тура Серии А «Интер» с «Наполи» бились за право возглавить чемпионат Италии.

На 15-й минуте Хвича Кварацхелия слева ворвался в штрафную, ушел в центр и с 10 метров пробил в голкипера. Николо Барелла ответил выстрелом с 20 метров в дальний нижний угол - небольшой промах. На 23-й минуте Кварацхелия с углового навесил на Амира Ррахмани, скидка на Скотта Мактоминая, который с нескольких метров открыл счет. Вскоре Барелла вывел на удар Франческо Ачерби, и полет мяча пришелся в ногу голкипера. «Интер» отыгрался в конце тайма, Хакан Чалханоглу стрельнул из-за штрафной в дальний верхний угол - 1:1.

Во второй половине Федерико Димарко с десятка метров заставил голкипера вступить в игру и перевести мяч на угловой. На 74-й минуте пенальти для «Интера», Чалханоглу не попал в голкипера, но запустил мяч в штангу.

«Наполи» с 26 очками возглавляет Серию А и на один пункт опережает квартет преследователей.