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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу прервал невероятную серию реализованных пенальти

11 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать (1)
Интер Милан
1:1
Наполи
окончен

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу впервые за долгое время не смог реализовать пенальти.

Турецкий футболист подошёл к точке на 74-й минуте матча с «Наполи», но был неточен. До этого момента хавбек успешно исполнил 19 из 19 одиннадцатиметровых с момента прихода в «Интер» в 2021 году. Примечательно также, что Чалханоглу впервые в карьере не забил пенальти в Серии А: до сегодняшнего дня у него было 17 голов при 17 попытках.

Перед незабитым пенальти Хакан успел поразить ворота «Наполи» с игры – он установил на табло счёт 1:1 на 43-й минуте.

В текущей кампании Чалханоглу отметился четырьмя голами в 12 поединках за «нерадзурри» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу

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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
11 Ноября 2024 в 00:45
потому что номер 20 на спине
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