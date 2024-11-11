Чалханоглу прервал невероятную серию реализованных пенальти

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу впервые за долгое время не смог реализовать пенальти.

Турецкий футболист подошёл к точке на 74-й минуте матча с «Наполи», но был неточен. До этого момента хавбек успешно исполнил 19 из 19 одиннадцатиметровых с момента прихода в «Интер» в 2021 году. Примечательно также, что Чалханоглу впервые в карьере не забил пенальти в Серии А: до сегодняшнего дня у него было 17 голов при 17 попытках.

Перед незабитым пенальти Хакан успел поразить ворота «Наполи» с игры – он установил на табло счёт 1:1 на 43-й минуте.

В текущей кампании Чалханоглу отметился четырьмя голами в 12 поединках за «нерадзурри» во всех турнирах.