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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» оценил шансы «Наполи» на чемпионство

10 Ноября 2024 • 22:33 Комментировать
Интер Милан
1:1
Наполи
1 1.83 X 3.75 2 4.50
перерыв

Глава миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

Сегодня «нерадзурри» примут в родных стенах «Наполи» в поединке 12-го тура. Коллектив Антонио Конте подходит к ключевой игре лидером турнирной таблицы, опережая «Интер» на одно очко.

«Наполи» – кандидат на скудетто, – считает Маротта. – Я хорошо знаю Конте, и мы помним, что «Наполи» был чемпионом в позапрошлом сезоне. У этой команды есть всё необходимое, чтобы бороться до конца. Конте – настоящий победитель, нужно отдать ему должное, но Симоне Индзаги идёт тем же путём», – заявил в предматчевом интервью DAZN президент «Интера».

Встреча стартует в 22:45 по московскому времени. Наблюдать за её ходом можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Антонио Конте Наполи ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН НАПОЛИ
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