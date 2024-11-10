«Лацио» одолел «Монцу» и присоединился к трио лидеров Серии А

«Монца» с «Лацио» встретились в матче 12-го тура Серии А. Римляне создали массу моментов и победили.

На 34-й минуте Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу, а Педро не попал в створ в убойной ситуации. Дзакканьи исправился с следующей атаке, метко пробив из-за штрафной, - 0:1.

После перерыва Булайе Диа не попал в рамку, хотя ему не мешали, а в концовке Валентин Кастельянос упустил два шанса - промах и сейв вратаря.

«Лацио» набрал 25 очков и настиг на первом месте «Наполи», «Аталанту» и «Фиорентину», соперник делит последнюю строчку.