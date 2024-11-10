«Лацио» одолел «Монцу» и присоединился к трио лидеров Серии А

«Монца» с «Лацио» встретились в матче 12-го тура Серии А. Римляне создали массу моментов и победили.
На 34-й минуте Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу, а Педро не попал в створ в убойной ситуации. Дзакканьи исправился с следующей атаке, метко пробив из-за штрафной, - 0:1.
После перерыва Булайе Диа не попал в рамку, хотя ему не мешали, а в концовке Валентин Кастельянос упустил два шанса - промах и сейв вратаря.
«Лацио» набрал 25 очков и настиг на первом месте «Наполи», «Аталанту» и «Фиорентину», соперник делит последнюю строчку.
Протокол игры
|36'Дзакканьи Маттиа (0:1)
Турати Стефано•Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа 17'55' (Пессина Маттео (55') • 84'Перейра Педру II 18'89' (Биринделли Самуэле (89') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен89' (Петанья Андреа (89') •Бьянко Алессандро• 55'Мота Дани•Мальдини Даниэль 58'75' (Капрари Джанлука (75') •Джурич Милан II
Проведель Иван•Марушич Адам•Хила Марио•Романьоли Алессио•Тавареш Нуну75' (Пеллегрини Лука (75') •Гендузи Маттео90' (Жиго Самуэль (90') •Ровелла Николо•Весино Матиас•Педро Родригес60' (Кастельянос Валентин (60') •Диа Булайе60' (Исаксен Густав (60') • 77'Дзакканьи Маттиа75' (Нослин Тейяни (75')
10 ноября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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