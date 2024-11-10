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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» одолел «Монцу» и присоединился к трио лидеров Серии А

10 Ноября 2024 • 22:01 Комментировать
Монца
0:1
Лацио
окончен

«Монца» с «Лацио» встретились в матче 12-го тура Серии А. Римляне создали массу моментов и победили.

На 34-й минуте Маттиа Дзакканьи проверил на прочность штангу, а Педро не попал в створ в убойной ситуации. Дзакканьи исправился с следующей атаке, метко пробив из-за штрафной, - 0:1.

После перерыва Булайе Диа не попал в рамку, хотя ему не мешали, а в концовке Валентин Кастельянос упустил два шанса - промах и сейв вратаря.

«Лацио» набрал 25 очков и настиг на первом месте «Наполи», «Аталанту» и «Фиорентину», соперник делит последнюю строчку.

Протокол игры  
Монца0:1Лацио
  36'Дзакканьи Маттиа (0:1)
Турати СтефаноИццо АрмандоМари ПаблоКарбони Андреа  17' 55' (Пессина Маттео ( 55'  84') Перейра Педру II  18' 89' (Биринделли Самуэле ( 89') Кирьякопулос ГеоргиосБондо Уоррен 89' (Петанья Андреа ( 89') Бьянко Алессандро  55'Мота ДаниМальдини Даниэль  58' 75' (Капрари Джанлука ( 75') Джурич Милан II
Запасные: Марич МиркоПостильоне НикколоКальдирола ЛукаПицциньякко СемуэльВиньято СамуэлеВалоти МатиаМацца Андреа
Проведель ИванМарушич АдамХила МариоРоманьоли АлессиоТавареш Нуну 75' (Пеллегрини Лука ( 75') Гендузи Маттео 90' (Жиго Самуэль ( 90') Ровелла НиколоВесино МатиасПедро Родригес 60' (Кастельянос Валентин ( 60') Диа Булайе 60' (Исаксен Густав ( 60'  77') Дзакканьи Маттиа 75' (Нослин Тейяни ( 75')
Запасные: Деле-Баширу ФисайоМандас ХристосФурланетто АлессиоЧауна ЛумFilipe BordonЛаццари Мануэль
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