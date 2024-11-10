«Рома» посредством своего официального сайта объявила об увольнении Ивана Юрича с должности главного тренера. Римский клуб поблагодарил 49-летнего хорвата за работу и пожелал успехов в будущем.

Иван Юрич отработал в «Роме» меньше двух месяцев – он был назначен в середине сентября. За это время команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы при трёх ничьих и пяти поражениях.

Увольнение Юрича произошло после поражения «Ромы» от «Болоньи» (2:3). Римляне сейчас занимают двенадцатое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда проведёт 24 ноября – против «Наполи».