Хет-трик Кина в ворота «Вероны» вывел «Фиорентину» в лидеры

Штампующая победу за победой «Фиорентина» не прервала свою серию по итогам матча Серии А с «Вероной».

Быстрый гол на четвёртой минуте после удара Мойзе Кина помог «фиалкам» сыграть раскованно, правда, гости уже на 18-й минуте сравняли - в контратаке Суат Сердар зарядил из-за пределов штрафной - 1:1. Всё тот же Кин забил снова, на 59-й минуте шикарно зарядил в цель с лета после навеса с углового - 2:1. Мойзе мог и в третий раз забивать в конце, но в выгодной ситуации не попал в рамку. На третьей добавленной минуте Кин все же оформил хет-трик - 3:1.

Его команда лидирует вместе с «Наполи» и «Аталантой», противник - 13-й.