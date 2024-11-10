Хет-трик Кина в ворота «Вероны» вывел «Фиорентину» в лидеры

Штампующая победу за победой «Фиорентина» не прервала свою серию по итогам матча Серии А с «Вероной».
Быстрый гол на четвёртой минуте после удара Мойзе Кина помог «фиалкам» сыграть раскованно, правда, гости уже на 18-й минуте сравняли - в контратаке Суат Сердар зарядил из-за пределов штрафной - 1:1. Всё тот же Кин забил снова, на 59-й минуте шикарно зарядил в цель с лета после навеса с углового - 2:1. Мойзе мог и в третий раз забивать в конце, но в выгодной ситуации не попал в рамку. На третьей добавленной минуте Кин все же оформил хет-трик - 3:1.
Его команда лидирует вместе с «Наполи» и «Аталантой», противник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе4'
|18'Сердар Суат (1:1)
|(2:1) Кин Мойзе59'
|(3:1) Кин Мойзе90'
Де Хеа Давид•Додо Домилсон•Комуццо Пьетро•Раньери Лука•Госенс Робин•Бове Эдоардо87' (Мандрагора Роландо (87') •Адли Ясин77' (Куаме Кристиан (77') •Кольпани Андреа83' (Паризи Фабьяно (83') •Бельтран Лукас77' (Ричардсон Амир (77') •Соттиль Риккардо83' (Кайоде Майкл (83') •Кин Мойзе 90'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего• 35'Брадарич Домагой81' (Данилюк Флавиус (81') •Дуда Ондрей•Сердар Суат 54'75' (Кастанос Григорис (75') •Суслов Томаш66' (Белахяне Реда (66') •Арруи Абду•Лазович Дарко74' (Сарр Амин (74') •Тенгстедт Каспер66' (Москера Даниэль (66')
10 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Бан пользователя