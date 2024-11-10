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Чемпионат Италии. Серия А

Хет-трик Кина в ворота «Вероны» вывел «Фиорентину» в лидеры

10 Ноября 2024 • 19:04 Комментировать
Фиорентина
3:1
Верона
окончен

Штампующая победу за победой «Фиорентина» не прервала свою серию по итогам матча Серии А с «Вероной».

Быстрый гол на четвёртой минуте после удара Мойзе Кина помог «фиалкам» сыграть раскованно, правда, гости уже на 18-й минуте сравняли - в контратаке Суат Сердар зарядил из-за пределов штрафной - 1:1. Всё тот же Кин забил снова, на 59-й минуте шикарно зарядил в цель с лета после навеса с углового - 2:1. Мойзе мог и в третий раз забивать в конце, но в выгодной ситуации не попал в рамку. На третьей добавленной минуте Кин все же оформил хет-трик - 3:1.

Его команда лидирует вместе с «Наполи» и «Аталантой», противник - 13-й.

Протокол игры  
Фиорентина3:1Верона
(1:0) Кин Мойзе4'  
  18'Сердар Суат (1:1)
(2:1) Кин Мойзе59'  
(3:1) Кин Мойзе90'  
Де Хеа ДавидДодо ДомилсонКомуццо ПьетроРаньери ЛукаГосенс РобинБове Эдоардо 87' (Мандрагора Роландо ( 87') Адли Ясин 77' (Куаме Кристиан ( 77') Кольпани Андреа 83' (Паризи Фабьяно ( 83') Бельтран Лукас 77' (Ричардсон Амир ( 77') Соттиль Риккардо 83' (Кайоде Майкл ( 83') Кин Мойзе  90'
Запасные: Мартинелли ТоммазоТерраччиано ПьетроМорено МатиасРубино ТоммазоПонграчич МаринМартинес Куарта ЛукасБираги Кристиано
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонМаньяни ДжанджакомоКоппола Диего  35'Брадарич Домагой 81' (Данилюк Флавиус ( 81') Дуда ОндрейСердар Суат  54' 75' (Кастанос Григорис ( 75') Суслов Томаш 66' (Белахяне Реда ( 66') Арруи АбдуЛазович Дарко 74' (Сарр Амин ( 74') Тенгстедт Каспер 66' (Москера Даниэль ( 66')
Запасные: Алиду ФаридеМагро ФедерикоФараони МаркоСишуба АяндаСилва ДаниэлДаниэле ГилардиПерилли СимонеЛамбурд МатисСиссе АльфаджоОку Иллан
10 ноября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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