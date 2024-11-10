«Рома» пропустила три мяча от «Болоньи»

Застрявшая в середине таблицы Серии А «Рома» в воскресенье принимала набравшую ход «Болонью». Игра получилась очень событийной.
На 25-й минуте римляне не смогли отбиться после подачи углового, и Сантьяго Кастро открыл счет. Матиас Соуле вскоре запустил мяч в перекладину.
В финальной трети поединка был калейдоскоп моментов. Стефан эль-Шаарави головой сравнял счет, но сразу Риккардо Орсолини отличился благодаря рикошету. Тийс Даллинга огорчил «Рому» в очередной раз, но судья увидел игру рукой с его стороны, гол отменен. А вот Йеспер Карлссон забил по правилам - 1:3. Эль-Шаарави тут же оформил дубль с передачи Элдора Шомуродова - 2:3.
«Болонья» делит седьмое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|25'Кастро Сантьяго (0:1)
|(1:1) Эль-Шаарави Стефан63'
|66'Орсолини Риккардо (1:2)
|77'Карлссон Йеспер III (1:3)
|(2:3) Эль-Шаарави Стефан82'
Свилар Миле•Манчини Джанлука• 87'Н'Дика Эван•Анхелиньо Хосе•Челик Зеки61' (Даль Самуэль (61') •Эль-Шаарави Стефан• 90'Кристанте Бриан•Коне Куадио80' (Паредес Леандро (80') •Соуле Матиас58' (Шомуродов Элдор (58') •Писилли Никколо61' (Бальданци Томмазо (61') •Довбик Артём
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо 45'46' (Пош Штефан (46') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Миранда Хуан• 68'Фройлер Ремо•Побега Томмазо•Орсолини Риккардо84' (Казале Николо (84') •Одгор Йенс67' (Фаббьян Джованни (67') •Ндой Дан23' (Карлссон Йеспер III (23') • 87'Кастро Сантьяго68' (Даллинга Тийс (68')
10 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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