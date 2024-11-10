«Рома» пропустила три мяча от «Болоньи»

Застрявшая в середине таблицы Серии А «Рома» в воскресенье принимала набравшую ход «Болонью». Игра получилась очень событийной.

На 25-й минуте римляне не смогли отбиться после подачи углового, и Сантьяго Кастро открыл счет. Матиас Соуле вскоре запустил мяч в перекладину.

В финальной трети поединка был калейдоскоп моментов. Стефан эль-Шаарави головой сравнял счет, но сразу Риккардо Орсолини отличился благодаря рикошету. Тийс Даллинга огорчил «Рому» в очередной раз, но судья увидел игру рукой с его стороны, гол отменен. А вот Йеспер Карлссон забил по правилам - 1:3. Эль-Шаарави тут же оформил дубль с передачи Элдора Шомуродова - 2:3.

«Болонья» делит седьмое место, соперник - 12-й.