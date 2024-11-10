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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» вышла в лидеры Серии А после волевой победы над «Удинезе»

10 Ноября 2024 • 16:26 Комментировать
Аталанта
2:1
Удинезе

В 12-м туре чемпионата Италии «Аталанта» провела не лучший свой матч, принимая «Удинезе».

Из пределов штрафной Кинан Дэвис пробивал после неудачного выноса защитника, бессилен был голкипер, но на линии ворот грудью остановил мяч защитник хозяев. Ворвался в штрафную соперника Дэвис на скорости и пробил по воротам, парировал перед собой вратарь, а после справился и с добиванием от Хассана Камара. Выиграл подбор на линии штрафной Маттео Руджери и пробил по воротам, вратарь среагировал, но мяч отскочил точно на голову Матео Ретеги, который протолкнул снаряд в сетку. Из-за пассивного офсайда Адемолы Лукмана гол отменен. Мартин Пайеро с левого фланга сместился к линии штрафной и попытался в дальнюю девятку закрутить, но мяч угодил точно в перекладину. На 45-й минуте подхватил мяч на фланге Камара, выдержал паузу, после чего пробил точно в дальний верхний угол, не оставив ни единого шанса голкиперу.

На 56-й минуте после поперечного паса от Ретеги подхватил мяч на линии штрафной Марио Пашалич, который в касание пробил точно под перекладину - 1:1. Подключился к атаке своей команды по правому флангу Рауль Беланова и прострелил вдоль ворот, в падении пытался вынести сферу защитник Сулейман Туре, но срезал ее в свои ворота - 2:1. Продавил соперника с фланга в штрафную Лукман и пробил низом с острого угла, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

«Аталанта» делит первое место с «Наполи», соперник - восьмой.

Протокол игры  
Аталанта2:1Удинезе
  45'Камара Хассан (0:1)
(1:1) Пашалич Марио56'  
(2:1) Туре Сулейман60'  
Карнесекки МаркоКоссуну ОдилонХин ИсакДжимсити Берат 25' (Эдерсон Хонорато ( 25') Дзаппакоста Давиде 46' (Белланова Рауль ( 46') Руджери МаттеоПашалич МариоДе Рон МартенСамарджич Лазар 68' (Дзаньоло Николо ( 68'Куадрадо Хуан 87') Лукман Адемола  90'Ретеги Матео 68' (Брешианини Марко ( 68')
Запасные: Сулемана ИбрахимТолой РафаэлПатрисиу РуйВлахович ВаняГодфри БенПалестра МаркоРосси Франческо
Окойе МадукаДжанетти Лаутаро 77' (Абанква Джеймс ( 77') Бийол ЯкаТуре Сулейман  84'Эхизибуэ КингслиЛоврич Санди 60' (Саррага Ойер ( 60') Карлстрём ЙесперПайеро МартинКамара Хассан 67' (Лукка Лоренцо ( 67') Дэвис Кинан 78' (Браво Икер ( 78') Товен Флорьян 67' (Земура Джордан ( 67')
Запасные: Модесто РуйАтта АртурКабаселе КристианПаделли ДаниэлеСава РэзванЭккеленкамп ЮргенЭбосс ЭнцоБреннерКристенсен Томас
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