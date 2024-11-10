Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Рому»

Американские владельцы «Ромы» планируют заменить главного тренера после воскресного матча чемпионата Италии против «Болоньи». Иван Юрич, который принял команду в сентябре, не оправдал ожиданий – команда сейчас занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А.

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, фаворитом на пост главного тренера «Ромы» является Роберто Манчини. Этот специалист недавно потерял работу – его уволили из сборной Саудовской Аравии.

Отметим, что в своё время Роберто Манчини работал в России – в сезоне 2017/2018 он тренировал питерский «Зенит».