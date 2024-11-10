Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Наполи»

Миланский «Интер» примет в родных стенах «Наполи» в центральном матче 12-го тура Серии А.

Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени. Перед очной встречей с «Интером» «Наполи» лидирует в турнирной таблице, опережая «нерадзурри» на одно очко.

«Пока рано рассуждать о положении в таблице. Впереди много игр, но мы знаем, что этот матч важен для нас.

Мы готовимся, пытаемся восстановиться физически и морально. У нас был напряжённый отрезок.

Нас ждёт красивый матч с командой, которая возглавляет чемпионат. Антонио Конте много дал «Наполи». Нам необходимо показать себя с лучшей стороны перед нашими болельщиками», – заявил на пресс-конференции Индзаги.