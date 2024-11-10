Йылдыз посвятил гол дель Пьеро

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз отличился в дерби с «Торино» и посвятил гол своему кумиру Алессандро дель Пьеро.

Турецкий футболист поразил ворота на 84-й минуте, установив на табло итоговый результат (2:0).

«Я посвятил свой гол Алексу дель Пьеро. Поздравляю его с днём рождения и говорю спасибо за всё», – приводит журналист Николо Скира послематчевые высказывания 19-летней восходящей звезды «бьянконери».

Алессандро дель Пьеро отметил 50-летие 9 ноября. Йылдыза часто сравнивают с легендарным итальянцем из-за схожих футбольных характеристик. Сам экс-форвард нередко делится восторгом от игры юного турка, который носит принадлежавший ему в прошлом десятый номер в «Ювентусе».