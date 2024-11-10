Тьяго Мотта поделился впечатлениями после победы «Ювентуса» в дерби

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал, что думает о выступлении команды в дерби с «Торино» (2:0).

Три очка «бьянконери» принесли голы Тимоти Веа и Кенана Йылдыза на 18-й и 84-й минутах.

«Всегда важно сохранять баланс. Сегодня мы провели ещё один хороший матч и добились победы. Я доволен и результатом, и игрой в домашнем дерби. Благодарен болельщикам за поддержку.

Хочу поблагодарить и игроков – непросто проводить три матча за неделю. Они проявили выдержку, были сконцентрированы и действовали эффективно, когда это требовалось. Безусловно, мы заслужили эту победу», – передаёт Football Italia слова Мотты.