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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Мотта поделился впечатлениями после победы «Ювентуса» в дерби

10 Ноября 2024 • 02:19 Комментировать
Ювентус
2:0
Торино

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал, что думает о выступлении команды в дерби с «Торино» (2:0).

Три очка «бьянконери» принесли голы Тимоти Веа и Кенана Йылдыза на 18-й и 84-й минутах. 

«Всегда важно сохранять баланс. Сегодня мы провели ещё один хороший матч и добились победы. Я доволен и результатом, и игрой в домашнем дерби. Благодарен болельщикам за поддержку. 

Хочу поблагодарить и игроков – непросто проводить три матча за неделю. Они проявили выдержку, были сконцентрированы и действовали эффективно, когда это требовалось. Безусловно, мы заслужили эту победу», – передаёт Football Italia слова Мотты.

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